Командувач ПС ЗСУ подякував українським льотчикам та морякам за успішну бойову роботу.

Ввечері у суботу, 23 березня 2024 року, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Події на півострові прокоментував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – НАШ! Разом – до перемоги!" – написав він у телеграм-каналі.

Водночас OSINT-аналітики вже назвали ймовірне місце одного з "прильотів" Так, OSINTtechnical пише, що ціллю став обʼєкт Чорноморського флоту РФ.

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"Схоже, щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно поцілили в головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що Wikimapia позначає обʼєкт як "Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту Росії (Севастополь)". Зазначається, що це місце просто "обставлене" антенами.

Вибухи в Криму: що відомо

Ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу. Одразу в кількох місцях на півострові чули вибухи.

Тільки в Севастополі їх було щонайменше 6. Ще три вибухи зафіксували в районі аеродрому "Бельбек".

Так повідомлялося про вибухи в Сімферополі, Балаклії та в районі Козачої бухти. До останньої згодом попрямували машини швидкої та пожежні.

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