Повідомляється, що три вибухи пролунало поблизу аеродрому "Бельбек".

Ввечері в суботу, 23 березня 2024 року, у тимчасово окупованому Криму оголосили тривогу. Одразу в кількох місцях лунають потужні вибухи.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер". Зазначається, що окупанти ввімкнули сигнали повітряної тривоги у військових частинах у Севастополі та Джанкої.

Повідомляється про потужні вибухи на півострові. Тільки в Севастополі їх уже нарахували шість. Вони лунали в районі Козачої бухти та мису Фіолент.

Також три вибухи пролунало поблизу аеродрому "Бельбек", згодом зазначили, що там працює ворожа ППО.

"Севастопольці порівнюють силу вибухів як під час прильоту кораблями у Севморзаводі чи штабу ЧФ. Містяни в шоці", – пише "Кримський вітер".

Тим часом окупанти перекрили рух транспорту Кримським мостом.

Оновлено: У Козачій бухті, в місці розташування 810 бригади морської піхоти РФ є прильоти, повідомляють підписники телеграм-каналу "Кримський вітер".

"Палає якийсь об'єкт", – йдеться у повідомленні.

Оновлено 22:15: "У Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму", – повідомляє "Кримський вітер".

Також опубліковано фото, на яких видно дим:

Оновлено 22:30: У мережі повідомляють про потужну пожежу в районі аеропорту в Сімферополі. Також відомо, що в бік Казачої бухти прямують машини швидкої та пожежники.

Тим часом в окупованому Севастополі продовжують лунати потужні вибухи. Крім того, "дуже потужний вибух" пролунав у Балаклаві.

Війна в Україні: "бавовна" на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сталася "бавовна". Вибухи там пролунали 22 березня. У Головному управління розвідки розповіли, що на території міста відбулось два вибухи.

За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ "Patriot". Точна кількість втрат противника уточнюється.

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