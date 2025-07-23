Під Ростовом ЗСУ розгромили логістичний вузол окупантів, - ЦПД

В РНБО кажуть, що вузли на зразок Новочеркаська - це артерії, якими живиться воєнна машина Росії і без них постачання на фронт зупиняється.

У Новочеркаську в Ростовській області атакована залізнична інфраструктура, яка використовується для військово-промислового комплексу та армії РФ. Про це написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко.

Він зазначив, що вказаний логістичний вузол з’єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною.

За даними Коваленка, також у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів 1061-го Центру МТО Південного військового округу РФ - структура, що відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту.

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"Вузли на зразок Новочеркаська - це артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Без них постачання на фронт зупиняється", - пояснив Коваленко.

Удари по Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Ростовська область перебувала під ударом безпілотних літальних апаратів зокрема і в ніч на 21 липня. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора області Юрій Слюсарь написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона збивала дрони в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську. Він зазначав, що у селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через уламки безпілотника, що впали, загорілася покрівля будівель залізничного вокзалу.

Російські канали писали, що Каменоломні є великою вузловою залізничною станцією.

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