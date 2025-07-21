Аеропорти Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський зупинили роботу.

Цієї ночі Ростовська область перебуває під ударом безпілотних літальних апаратів, вже відомо про пожежу на залізничній станції одного з населених пунктів.

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора області Юрій Слюсарь написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона відбиває атаку на регіон. За його словами, вони збили дрони в Новошахтинську, Шахтах і Новочеркаську:

"У селищі Каменоломні Жовтневого сільського району через уламки безпілотника, що впали, загорілася покрівля будівель залізничного вокзалу. З диспетчерського пункту евакуйовано три людини. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав".

Слюсарь також написав, що в цьому населеному пункті загорівся квітковий магазин, там працюють пожежники. За даними російських каналів, Каменоломні є великою вузловою залізничною станцією.

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У мережі повідомляють і про чергове припинення роботи московських аеропортів Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський. Мер Москви Собянін звітує про збиття дронів, які атакують російську столицю.

Збої в роботі аеропортів РФ

Як відомо, цього року російські аеропорти фіксують істотні збої в роботі, викликані атаками українських безпілотних літальних апаратів.

Такі атаки створюють колапс цивільної авіації РФ: через регулярні тимчасові закриття аеропортів сотні рейсів скасовуються, тисячі пасажирів змушені зупинятися в терміналах, а самі інфраструктурні оператори несуть значні економічні збитки.

За словами військового експерта Павла Нарожного, такі нальоти дронів спрямовані саме на послаблення економіки Російської Федерації.

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