У ОВА закликали людей залишатися в укриттях.

У ніч на вівторок, 4 квітня, у Одесі пролунали вибухи.

Як повідомляє Суспільне, декілька вибухів чули у той момент, коли у місті не було оголошено про повітряну тривогу. Вже згодом місто та область "почервоніли" на мапі тривог.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі опублікував стікер із написом "Слава ППО! Вони захищають нас". Також він записав аудіоповідомлення, у якому закликав містян знаходитися в укриттях та не знімати роботу протиповітряної оборони.

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"Шановне товариство, пам'ятаємо, телефони і різні ґаджети поховали, нічого не знімаємо і перебуваємо в укриттях. Будьте чемними. Тому що будете робити щось нечемне, тим більше викладати у соціальні мережі, то буде відповідна і реакція. Ще раз кажу, будьте чемними! Не заважайте працювати ЗСУ", - сказав Братчук.

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