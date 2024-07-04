Наразі відомо про одного загиблого та ще 7 поранених.

Росіяни надвечір вдарили балістикою по припортовій інфраструктурі Одеської області, є загиблий та поранені.

Про це повідомляє місцева влада. "Ворог надвечір знов наніс удар балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одещини. Пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували", - написав у Telegram мер Одеси Генадій Труханов.

Про наслідки влучання по цивільній портовій інфраструктурі також повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. Одна цивільна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

Відео дня

Сили оборони півдня офіційно підтверджують, що удар нанесено балістичною ракетою. Зауважується, що інформація щодо наслідків уточнюється.

Удари по Одесі

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Росія також атакувала цивільну інфраструктуру в Одесі. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа у складських приміщеннях, згодом пожежу вдалося ліквідувати.

Повідомлялося, що внаслідок російського удару постраждалих щонайменше четверо людей - 19-річний хлопець та троє чоловіків 48, 50 та 58 років.

Вас також можуть зацікавити новини: