Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано.

Російська окупаційна армія знов атакувала Одещину, наразі відомо про пошкодження припортової інфраструктури та постраждалого.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів у певних районах міста. Сили оборони півдня наголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.

Згодом начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, Одещина знову - під ударом ворога.

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За його словами, російські війська атакували регіон ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури.

"Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано. Вчергове прошу оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття", - наголосив посадовець.

Удари окупантів по Україні

Нагадаємо, російська армія завдала комбінованих ударів по півдню України, зокрема, на Одещині цілили по критичній інфраструктурі. За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, сьогодні, 19 квітня, вночі ворог атакував Одещину ракетами та ударними дронами. За даними посадовця, російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. Люди не постраждали.

Прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження.

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