Дрони атакували порт і авіабазу РФ, - очільник ЦПД

Йдеться про об'єкти у Новоросійську та Дягілєво, де було чутно вибухи сьогодні вночі.

В ніч на 4 грудня безпілотники атакували два важливі військові об'єкти російських окупантів у Рязані та Новоросійську.

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, цілями атаки дронів стали порт з військовими кораблями у Новоросійську та авіабаза зі стратегічними бомбардувальнияками "Дягілєво".

"Рязань - удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ. У Новоросійську атакований порт, в якому РФ базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України", - зазначив Коваленко.

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Атака на Росію 4 грудня - що відомо

У ніч на середу, 4 грудня, у Рязані прогриміли вибухи у районі Дягілєво. Там розташована військова авіабаза російської армії.

Крім того, вибухи вночі чули у Таганрозі, Брянську та Новоросійську. За даними. Зокрема, DW з посиланням на очевидців повідомляє, що вибухи у Новоросійську були такими сильними, що тремтіли будинки.

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