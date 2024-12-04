Під ударом опинилися військові об'єкти окупаційної армії у кількох російських регіонах.

У ніч на середу, 4 грудня, у Рязані прогриміли вибухи у районі Дягілєво. Там розташована військова авіабаза російської армії, повідомляє Telegram-канал Astra.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що російська ППО нібито збила три БПЛА над територією області. За його словами, попередньо постраждалих і руйнувань немає.

На авіабазі Дягілєво дислокується 43 Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. Він оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ і заправником Іл-78.

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Крім того, вибухи вночі чули у Таганрозі, Брянську та Новоросійську. За даними. Зокрема, DW з посиланням на очевидців повідомляє, що вибухи у Новоросійську були такими сильними, що тремтіли будинки.

Мер міста Андрій Кравченко близько опівночі закликав мешканців Новоросійська не перебувати на відкритому просторі, зберігати спокій та залишатися у безпечних місцях.

"У Новоросійську працює ППО", "всі служби приведені у стан бойової готовності", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Натомість вранці Міноборони РФ повідомило, що в ніч на 4 грудня нібито було знищено 24 українські безпілотники: п'ять із них були збиті над Краснодарським краєм, три - над територією Рязанської області.

Вибухи у Росії - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. В ніч на 25 листопада 2024 року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

У Генштабі зауважили, що є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області, а результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

Зокрема, Україна атакувала нафтобазу в Калузькій області РФ. Було ураження АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Були вибухи і пожежа.

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