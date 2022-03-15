Українці можуть літати до Грузії на літаку безкоштовно.

Сонячна і привітна Грузія приймає українських біженців, які змушені покинути країну через війну з Росією. Українців, які хочуть потрапити до Грузії, чекає приємний сюрприз: безкоштовні авіаквитки в місто Кутаїсі. Однак спочатку доведеться виїхати до Польщі, адже в Україні літаки не літають.

Як потрапити до Грузії з України

Спочатку біженцям потрібно приїхати до Польщі, щоб там сісти на літак до Грузії. Правила в'їзду в Польщу досить прості, не обов'язково навіть мати закордонний паспорт. Евакуюватися в Польщу можна на своєму автомобілі або на евакуаційних поїздах. Також Українцям допомагають виїхати в Телеграм-каналах "Перевезення в Польщу", "Допомагаємо виїхати" і "Евакуація з України".

Авіакомпанія WIZZ AIR пропонує безкоштовні авіаквитки в Польщу з Варшави, Вроцлава, Гданська і Катовіце. Забронювати квитки можна за посиланням. Щоб отримати безкоштовний квиток, введіть номер свого закордонного паспорта або ID-карти, і пред'явіть паспорт при реєстрації.

Безкоштовний тариф включає тільки ручну поклажу. Квитки з багажем обійдуться вам приблизно в 45-70 доларів.

Платні авіаквитки можна купити у компанії LOT POLISH AIRLINES. Вартість квитка в одну сторону становить приблизно 220 доларів.

Також безкоштовно прилетіти до Грузії можна з Румунії.

Транспорт в Грузії

Українці можуть безкоштовно переміщатися по Грузії на поїзді. Щоб отримати безкоштовний залізничний квиток, пред'явіть паспорт на касі. Купити квитки на поїзд по Грузії онлайн можна тут.

Документи для в'їзду в Грузію

Повний перелік необхідних документів опубліковано за посиланням. І дітям, і дорослим для в'їзду в Грузію потрібен закордонний паспорт. Заповнювати онлайн-форму не потрібно. Також потрібен документ про вакцинацію або негативний ПЛР-тест за 72 години до в'їзду. Якщо ви в'їжджаєте з тваринами, потрібно мати ветеринарний паспорт, чіп і ветеринарне свідоцтво №1, оформлене за 5 днів до прибуття.

Де жити в Грузії

У Грузії діє проект допомоги з пошуком безкоштовного житла для біженців з України. Щоб взяти участь, необхідно заздалегідь залишити заявку на сайті. Також діє безкоштовна гаряча лінія 0 800 800 909.

У Тбілісі за адресою вул.Нішніанідзе, 12 українців безкоштовно годують з 13:00 до 16:00.

Медична допомога в Грузії

В цьому Телеграм-каналі українським біженцям допомагають знайти лікарні, Реабілітаційні центри, житло, медичну та психологічну допомогу в Грузії.

Грузинська некомерційна організація Inclusive Practices допомагає дітям з інвалідністю та їх сім'ям в Грузії, надає психологічну допомогу. Зв'язатися з ними можна за номером +995579094761 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Корисні посилання

Микола Левшиц / Грузія - найбільший канал про Грузію російською мовою.

Взаємодопомога. Грузія - Чат в телеграмі. Взаємодопомога і підтримка в Грузії.

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