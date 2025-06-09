Цей обмін триватиме в декілька етапів найближчими днями.

Відбувся черговий обмін, в рамках якого до України повертаються, зокрема важкопоранені та молодші за 25 років.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського, українці повертаються додому з російського полону.

Новий обмін полоненими між Україною та РФ

"Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями", - заявив президент України.

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Глава держави повідомив, що серед категорій тих, кого повертають зараз, - поранені та важкопоранені, а також молодші за 25 років.

"Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня", - зауважив Зеленський.

Він додав, що ми розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

"Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив президент.

Деталі нового обміну полоненими

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що відбувся перший етап обміну в рамках домовленостей у Стамбулі.

"Сьогодні розпочався обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років", - йдеться у повідомленні.

Так, серед звільнених сьогодні - представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені - представники рядового та сержантського складу.

"Серед визволених Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років", - наголосили у Штабі.

Підкреслюється, що це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.

"Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців", - йдеться у повідомленні.

Крім того, додали у Штабі, триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.

Зауважується також, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

Росія звинуватила Україну в зриві обміну полоненими і тілами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 травня між Україною та Росією відбувся третій етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", про який сторони домовилися на переговорах у Стамбулі. З полону тоді повернулися 303 українці.

7 червня Росія звинуватила Україну у зриві обміну тілами та полоненими. Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський сказав, що 6 червня "перша партія заморожених тіл солдатів ЗСУ у кількості 1212 вже прибула у рефрижераторах у район обміну". Російський посадовець переконував, нібито українська сторона несподівано перенесла обмін "на невизначений термін".

Україна відреагувала на ці заяви Росії, зазначивши, що вони не відповідають дійсності та попереднім домовленостям.

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