Відбувся черговий обмін, в рамках якого до України повертаються, зокрема важкопоранені та молодші за 25 років.
Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського, українці повертаються додому з російського полону.
Новий обмін полоненими між Україною та РФ
"Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями", - заявив президент України.
Глава держави повідомив, що серед категорій тих, кого повертають зараз, - поранені та важкопоранені, а також молодші за 25 років.
"Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня", - зауважив Зеленський.
Він додав, що ми розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
"Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив президент.
Деталі нового обміну полоненими
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що відбувся перший етап обміну в рамках домовленостей у Стамбулі.
"Сьогодні розпочався обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років", - йдеться у повідомленні.
Так, серед звільнених сьогодні - представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені - представники рядового та сержантського складу.
"Серед визволених Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років", - наголосили у Штабі.
Підкреслюється, що це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.
"Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців", - йдеться у повідомленні.
Крім того, додали у Штабі, триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.
Зауважується також, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.
Росія звинуватила Україну в зриві обміну полоненими і тілами - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 25 травня між Україною та Росією відбувся третій етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", про який сторони домовилися на переговорах у Стамбулі. З полону тоді повернулися 303 українці.
7 червня Росія звинуватила Україну у зриві обміну тілами та полоненими. Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський сказав, що 6 червня "перша партія заморожених тіл солдатів ЗСУ у кількості 1212 вже прибула у рефрижераторах у район обміну". Російський посадовець переконував, нібито українська сторона несподівано перенесла обмін "на невизначений термін".
Україна відреагувала на ці заяви Росії, зазначивши, що вони не відповідають дійсності та попереднім домовленостям.