У Координаційному штабі закликали російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи.

Заяви російської сторони про зрив Україною обміну тілами полеглих військових та полоненими не відповідають дійсності та попереднім домовленостям. Про це йдеться у заяві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

У відомстві нагадали, що протягом останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках - репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полоненими.

"Щодо обміну полонених - Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою "всіх на всіх", а також молоді військовослужбовці", - розповіли у Координаційному штабі.

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Тим часом, зазначається, "російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу". Україна надала відповідні коментарі, і наступний крок, йдеться у заяві, очікується від російської сторони.

Щодо репатріації тіл, повідомили у штабі, справді була досягнута домовленість, хоча дата не була узгоджена.

"Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу", - кажуть у відомстві.

Там зауважили, що замість конструктивного діалогу Україна знову стикається "з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях".

"Ми зацікавлені в реальному результаті - у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок. Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість в найближчі дні", - наголосили в Координаційному штабі.

Ймовірний обмін полоненими і тілами загиблих військовослужбовців

Як повідомляв раніше УНІАН, 2 червня у Стамбулі Україна та РФ домовилися про новий обмін полоненими. Очільник української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що на переговорах увага зосереджувалася на потребі обміну тяжко хворими. Також "домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів (в обмін) на 6 тисяч", сказав міністр.

Голова російської делегації Володимир Мединський підтвердив ймовірний новий обмін полоненими. "Усі важкопоранені і важкохворі будуть обмінені за формулою "всі на всіх", за цією формою обмінені будуть і молоді солдати", - сказав він і уточнив, що найбільший з початку війний обмін полоненими між Росією та Україною охопить "від 1000 до 1200 осіб".

4 червня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на вихідних Україна та Росія можуть провести обмін військовополоненими. Він повідомив журналістам, що російська сторона "на ці вихідні – суботу і неділю - зможе передати 500 людей, 500 наших військових". Президент додав, що українська сторона буде готова обміняти відповідну кількість полонених зі свого боку. При цьому зазначив, що поки Україна від РФ списки не отримала.

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