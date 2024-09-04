Платформи перебувають під вогневим контролем ВМС ЗСУ.

Нещодавно повідомлялося, що у Чорному морі спалахнули бурові платформи – так звані "вишки Бойка", та досі невідомо, що саме там відбулося. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупанти не можуть собі дозволити висадити туди десант.

"Ми не коментуємо безпосередньо ці кейси. Але з позиції ВМС можу зазначити, що так – ці об’єкти знаходяться у зоні ураження берегових ракетно-артилерійських військ Військово-морських сил ЗСУ. Та, відповідно, ворог не може потрапити на ці об’єкти, безпосередньо закинути особовий склад - дозволити собі не може", - наголосив в ефірі Новини-Live Плетенчук.

Якщо навіть уявити, що туди висадився ворожий десант, то, за словами Плетенчука, на "вишках" здійснювати після цього ротацію та відповідне забезпечення буде вкрай складно. Як нагадав речник, окупанти "все це проходили" в районі острова Зміїний, де втратили дві свої важливі цілі - крейсер "Москва" та буксирне судно "Василь Бех".

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"Тому можна сказати, що вони (вишки – УНІАН) знаходяться в такій собі сірій зоні", - сказав Плетенчук.

Плетенчук про Кримський міст

Також він розповів, що сакралізація та символізм росіян щодо Кримського мосту вже перейшла всі межі розумного. Щодо практичності, за його словами, цей шляхопровід - єдиний логістичний інструмент, який з’єдную тимчасово окупований Крим з РФ. Суходолом по південних окупованих регіонах загарбники залізницю ще не запустили.

"Поромна переправа не працює, й перспектива в неї – не дуже... Є два пороми, які залишаються в ремонті – точніше, один в ремонті, один очікує – стоїть на якорі в Азові. Тому для них (окупантів – УНІАН) це така єдина гілка… Так, там є проблеми з залізницею, але це – енергетична гілка, автомобільні шляхи сполучення. Тому вони максимально намагаються його зберегти", - пояснив Плетенчук.

Його також попросили прокоментувати заяву колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, щоб партнери дозволили Україні завдавати ударів по незаконно побудованому Кримському мосту. Плетенчук, зокрема, сказав, що не може розкривати будь-яких планів ВМС ЗСУ, але зазначив, що мета залишається незмінною – знищення мосту.

"Я не думаю, що через це є непорозуміння з партнерами. Тому що це – територія України, а міст – незаконно побудований об’єкт", - додав речник.

Вишки Бойка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Чорному морі спалахнули всі так звані "вишки Бойка". Тоді нападу зазнали три бурові платформи, що знаходяться на схід від острова Зміїний. Станом на 24 серпня середня платформа горіла, а з 3-ї йшов стовп диму.

Раніше Україна вже завдавала ударів по цих платформх, що використовувались росіянами для зберігання обладнання, за допомогою якого вели стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря.

ЗСУ повернули платформи під контроль у вересні 2023 року.

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