Україна повернула під контроль платформи у вересні минулого року.

У Чорному морі спалахнули всі так звані "вишки Бойка". Про це пише моніторингова група "Крымский ветер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Як повідомляється, нападу зазнали три бурові платформи, що знаходяться на схід від острова Зміїний. Станом на 24 серпня середня платформа горіла, а з 3-ї йшов стовп диму.

Раніше Україна вже наносила удари по чорноморських платформах. Справа в тому, що вони використовувались росіянами для зберігання обладнання, за допомогою якого вели стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря.

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Українці повернули під контроль платформи у вересні 2023-го. Спецназівці захопили запас некерованих авіаційних ракет та радіолокаційну станцію "Нева", що може відслідковувати судна.

За даними української розвідки, після звільнення платформ росіяни втратили деякі розвідувальні можливості, тоді як Сили оборони отримали нові інструменти для успішних операцій у Чорному морі та Криму.

"Вишки Бойка" – довідка

"Вишками Бойка" називають бурові газовидобувні платформи "Петро Годованець" та "Україна". Їх побудували у 2010 та 2012 роках, відповідно.

Закупівля платформ призвела до великого скандалу: колишнього міністра енергетики Юрія Бойко звинуватили тоді у можливому розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

У березні 2014 року бурові установки були захоплені російськими військами. Пізніше у Печерському суді Києва наклали на установки арешт.

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