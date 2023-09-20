Президент України заявив про необхідність створення системи превенції агресій.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Раді Безпеки ООН ініціював створення системи превенції агресій та розширення кола учасників Радбезу. Основні заяви з виступу президента приводить його Telegram-канал.

"Потрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Серед іншого – потужні санкції проти агресора. Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну", - зазначив Зеленський.

За його словами, питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.

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"Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН", - наголосив глава держави.

Він навів приклад конкретних дій, які мають бути реалізовані, щоб "архітектура" безпеки була міцною.

"Перше: повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, а також виведення всіх найманців і квазівійськових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Друге: повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Лише виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне й повне припинення бойових дій", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що коли готував Українську формулу миру, то брав "силу" для її пунктів із принципів Статуту ООН та резолюцій, які були ухвалені Генеральною Асамблеєю.

"Нації, які долучаються до роботи з Формулою, усвідомлюють, що працюють заради міжнародного порядку, заснованого на правилах, заради захисту територіальної цілісності й суверенітету держав, захисту людських прав, недопущення агресій та геноцидної політики", - сказав президент України.

Він заявив, що епіцентром для такої роботи має бути зала Ради Безпеки ООН і зала Генеральної Асамблеї.

"Якщо для цього треба провести реформу інституцій ООН, значить, треба не боятися реформи. Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проектами резолюцій та поправок до Статуту ООН", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі нації світу, які поважають мир, можуть реально взяти участь у поверненні миру.

"Африканський Союз має бути тут постійно. Азія заслуговує на ширше постійне представництво. Німеччина заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу. Латинська Америка має бути тут представлена – постійно. І держави Тихого океану… Потрібне розширення участі й доступу до роботи Ради Безпеки та її допоміжних органів для всіх членів Генеральної Асамблеї, яких не визнано агресорами. І водночас будь-яка участь будь-якої держави – члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН іде агресією проти іншої нації", - сказав у своєму виступі Зеленський.

Виступ Зеленського в ООН

Зеленський заявив, що Організація об’єднаних націй нездатна зупинити російську агресію і потребує реформи. Він озвучив головні кроки, які мають бути зроблені для реформи ООН. Зокрема, перший необхідний крок – це надання Генеральній асамблеї ООН реальної можливості долати вето. За словами президента, за умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами.

Крім того, Зеленський наголосив, що Рада Безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу.

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