Втрата Херсона - нова поразка Путіна в очах його прихильників після підриву Керченського мосту.

Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол між президентом Росії Володимиром Путіним і фракцією "яструбів".

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, Путіну все важче умиротворяти частину вкрай ідеологізованого провоєнного електорату через нездатність його збройних сил досягти максималістських цілей щодо повалення українського уряду і захоплення всієї України.

Ультраправі пропагандисти, наприклад Володимир Соловйов, все частіше вимагають від Кремля і вищого військового командування виконання всіх обіцянок зі знищення України.

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Втрата Херсона - нова поразка Путіна в очах його прихильників після підриву Керченського мосту.

Аналітики називають хвилю критики Путіна "майже безпрецедентною". З цим, ймовірно, пов'язано посилення цензури на телебаченні, оскільки багато пропагандистів опускають або применшують наслідки виведення військ.

Разом з тим поразка регулярних військ і Путіна в Херсоні ще більше посилює вплив "вагнерівців" і їхнього ватажка Євгенія Пригожина.

Звільнення Херсона

Ще 7 листопада - за кілька днів до анонсованого виведення військ з Херсона - путінські пропагандисти почали готувати росіян до поразки. У переданій росЗМІ методичці Херсонський напрямок називали "найскладнішим", а Україна і НАТО нібито кинули всі сили на Херсон, тому там можуть бути "величезні кровопролиття".

Херсон і правий берег області були звільнені 11 листопада, цьому передувала багатомісячна робота українських сил зі знищення забезпечення розміщеного на правобережжі угруповання окупантів.

В експертному середовищі вважають, що у будь-якому випадку авторитет Путіна опинився під загрозою.

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