Пропагандисти РФ отримали детальні "інструкції" про те, як провал окупантів зобразити "героїчним жестом доброї волі".

Росія готується відступати з Херсона і вже думає про те, як це сприймуть росіяни. Кремль вирішив не зраджувати своїм звичкам, а тому пропагандистам просто видали "методички" з брехливими виправданнями і черговими спробами звинуватити Україну в "тероризмі".

У розпорядженні російського видання "Медуза" вже з'явилося дві такі "інструкції". Ці "методички", як вважають в РФ, підготують росіян до відступу окупантів з Херсона і виправдають черговий провал армії країни-агресора.

У першій "методичці" Херсонський напрямок називають "найскладнішим". Пропагандисти, які отримають такі "інструкції", розповідатимуть, що Україні "життєво необхідно" показати свою боєздатність нібито для того, щоб просити у Заходу нову допомогу.

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"Київ не буде рахуватися з власними втратами - він готовий угробити десятки тисяч своїх і чужих заради нових траншей і поставок зброї. Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів і особового складу. Саме небезпекою нанесення масованого удару по місту величезним угрупуванням націоналістів продиктована евакуація мирних жителів міста на лівий берег Дніпра", - зазначено в "методичці" Кремля.

Крім цього, влада РФ "радить" пропагандистам писати, що Україна і НАТО нібито кинули всі сили на Херсон, а тому там можуть бути "величезні кровопролиття". Більш того, країна-агресор знову спробує звинуватити Україну в нібито підготовці "теракті".

"Зеленський хоче влаштувати кровопролитне шоу на весь світ, представити ЗСУ страждальцями, вимагати нових грошей. Противник хоче, щоб Херсон став пасткою для Росії, полем битви з десятком тисяч жертв. ЗСУ планують влаштувати теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС. Підрив ГЕС може стати "пасткою" для наших бійців. У цьому випадку будуть затоплені населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в котлі і навіть не зможуть прийняти бій — їх просто змиє", - публікує фрагмент "методички" російське видання.

Також пропагандистам доведеться знову заговорити про "недоцільність" ведення міських боїв. На думку Кремля, росіяни повірять у те, що військові просто втекли з Херсона, побоюючись того, що ЗСУ нібито "зрівняють" місто з землею.

Друга "методичка" присвячена тому, що пропагандисти повинні "звернути увагу" на заяву російського історика Торкунова, який на зустрічі з Путіним нагадав про Полтавську битву, коли Петро I "відійшов до Полтави, що призвело до перелому у війні". Так пропагандисти повинні вселити росіянам, що "не все втрачено".

Крім цього "Медуза" повідомляє, що близькі до Кремля джерела називають відступ з Херсона"небажаним, але ймовірним". Влада РФ вважає, що ситуація на півдні України залежить від ЗСУ. Якщо захисники нашої країни почнуть масований наступ, то окупанти втечуть, а якщо ні - рашисти залишаться в Херсоні, вважають джерела.

Остаточне рішення про відступ з Херсона, як стверджують інсайдери, буде приймати сам Путін і люди з його "ближнього кола". Однак у Кремлі все ще сподіваються, що армія РФ зможе проводити наступ взимку 2023 року.

Ситуація в Херсоні: що відомо

Ще наприкінці жовтня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що влада РФ планує здати значні території Херсонської області. Як зазначив військовий експерт Світан, окупанти несуть великі втрати, поки знаходяться в Херсоні. А тому вони намагаються вирішити, як вийти з міста без нанесення політичного удару по президенту РФ Володимиру Путіну.

На тлі інформації про наступ ЗСУ окупанти панікують. Рашисти шукають на Херсонщині "ДРГ" і "коректувальників вогню" , з людей вони жорстоко вибивають свідчення.

Як повідомили в ГУР, російські окупанти масово вивозять з Херсонської області не тільки пам'ятники, побутову техніку та речі мирного населення, але ще й склопакети.

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