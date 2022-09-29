Секретар РНБО вважає, що не можна виключати можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що реакція світу буде "абсолютно радикальною" в разі застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України.

Про це Данілов сказав в ефірі програми "Говорить Великий Львів" на телеканалі NTA.

"Те, що стосується застосування Росією тактичної зброї по території нашої країни, ми нічого виключати з вами не можемо. Але я ще раз наголошу, що це тактична зброя. Це зброя, яка не може завдати ураження на великій площі. Це зовсім інше використання ядерної зброї. Не так, як це було в Хірасімі або в Нагасакі", - зазначив він. Відео дня

"Інша справа, що ми маємо готуватися до дійсно будь-якого розвитку подій з урахуванням божевільного сусіда, який є поруч з нами... Чи вдадуться вони до тієї дії, це залежить тільки від тих думок, які є в голові у Путіна. Я можу сказати, що якщо, не дай Бог, хоч одна ядерна тактична зброя буде використана проти нашої країни, відповідь світу буде миттєвою, і вона буде абсолютно радикальною. Я у цьому більше, ніж упевнений", - сказав секретар РНБО.

Також за його словами, рекомендації від апарату РНБО, як поводитися населенню в разі ядерної загрози, вже підготовлені і найближчим само з'являться в інформаційному просторі.

Як сказав Данілов, тактична ядерна зброя "може покривати 10 квадратних кілометрів, 5 кв.км, може 20".

"У залежності від того, до якого божевілля можуть дійти наші сусіди", - сказав Данілов.

Ядерний шантаж Путіна

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ. У своєму екстреному виступі, присвяченому оголошенню часткової мобілізації у РФ, він сказав: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Путін використає ядерну зброю.

Також генеральний НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Росія знає про тяжкі наслідки в разі застосування ядерної зброї.

24 вересня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї. За словами Борреля, війна досягла "небезпечного моменту".

27 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе застосування Росією ядерної зброї не зупинить Україну у захисті своїх територій.

В українській розвідці оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України як "дуже високу".

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