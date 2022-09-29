У розвідці вважають, що РФ може націлити таку зброю на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки.

В українській розвідці оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України як "дуже високу".

Як повідомляється на офіційному сайті Головного управління розвідки України, про це заявив представник розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю "The Guardian".

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", – зазначив Скібіцький. Відео дня

За його словами, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей мобілізоване майже все чоловіче населення.

"Ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей майже все чоловіче населення мобілізоване. За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей там теж оголосять мобілізацію", – заявив представник ГУР МО України.

Скібіцький наголосив, що завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ. У своєму екстреному виступі, присвяченому оголошенню часткової мобілізації у РФ, він сказав: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Путін використає ядерну зброю.

Також генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг зазначав, що Росія знає про тяжкі наслідки в разі застосування ядерної зброї.

24 вересня віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї. За словами Борреля, війна досягла "небезпечного моменту".

27 вересня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що можливе застосування Росією ядерної зброї не зупинить Україну у захисті своїх територій.

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