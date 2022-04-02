Вибухотехніки продовжують щодня знешкоджувати нерозірвані боєприпаси.

У Києві та області протягом березня фахівці Національної поліції спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що вибухотехніки продовжують щодня знешкоджувати нерозірвані боєприпаси.

"Лише на території Києва та Київської області профільні фахівці Нацполіції спільно з колегами із ДСНС вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду. Серед них – нездетоновані тактичні ракети, авіаційні бомби, велика кількість артилерійських боєприпасів та ручних гранат", - сказав Клименко.

Також, за його словами, в одному із районів столиці виявили та знешкодили дрон-камікадзе окупантів, який був у бойовій готовності.

"Вибухотехніки поліції майстерно вивели небезпечний апарат із ладу, вилучивши бойові частини. Нерозірвані боєприпаси фахівці контрольовано знищують у спеціально відведених місцях", - повідомив Клименко.

Вас також можуть зацікавити новини: