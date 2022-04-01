За словами представника Пентагону, передислокація російських військ з-під Києва вказує на те, що російські воєначальники розуміють, що їхня спроба взяти столицю провалилася.

У Міністерстві оборони США вважають, що Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці, незважаючи на часткове відведення російських військ.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, повідомляє "Голос Америки".

"Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці й авіаудари продовжуються", - сказав він.

Він додав, що "ми не спостерігали великої різниці за останні 24 години, не було… масового руху принаймні на даний момент".

За словами представника Пентагону, передислокація російських військ з-під Києва вказує на те, що російські воєначальники розуміють, що їхня спроба взяти столицю провалилася.

Він також зазначив, що бойовий дух російських солдатів є низьким.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо проблеми згуртованості підрозділів, проблеми з командуванням та управлінням та проблеми з грамотним керівництвом", - заявив американський військовий представник.

У Пентагоні кажуть, що чули анекдоти про погані показники на полі бою та про пригніченість російських солдатів, але "все це на рівні чуток та анекдотів, і не можна з упевненістю сказати – це лише в окремих частинах чи це загальніші тенденції".

Проте представник Пентагону вважає, що всі ці оповіді лише підтверджують деякі з основних проблем, що проявились у російських Збройних силах.

"Це армія, в якій немає унтер-офіцерського корпусу, як на Заході, тому в ній немає ефективного командування невеликими підрозділами, і ви не побачите навіть будь-якої ініціативи на низовому рівні...", - заявив представник Пентагону.

Крім того, у четвер британська розвідка заявила, що від 1,2 тис. до 2 тис. російських військовослужбовців у Грузії реорганізують у три батальйонні тактичні групи і ці групи перекидаються в Україну.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська частково відходять із півночі Київської області до Білорусі.

У Генштабі вважають, що після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їхнє переміщення на інші напрямки.

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