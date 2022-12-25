Президенту Росії необхідно повернутися до реальності, вважають в ОП.

Радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк відреагував на нові заяви президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України.

Подоляк у Twitter написав, що "суб’єкту Путіну потрібно повернутися до реальності". "…Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян. Жодних інших "країн, мотивів, геополітики" немає", - зазначив радник голови ОП.

За його словами, РФ не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

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"…Це очевидно, тому рухаємося до трибунала", - зазначив Подоляк.

25 грудня стало відомо, що Володимир Путін назвав нову мету війни проти української державі. Він стверждував, що в основі війни в нашій державі лежить нібито політика геополітичних опонентів РФ, яка нібито спрямована на "розтягнення історичної Росії".

Війна Путіна проти України - що треба знати

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення влада РФ заявляла, що ціль "спецоперації" (саме так вони називають війну) - "денацифікація" та "демілітаризація" України.

Київ підтримали озброєнням та технікою низка західних держав, і у Москві не раз заявляли, що росіяни "воюють з НАТО".

Варто зазначити, що українська влада не хоче вести мирні перемовини з Володимиром Путіним. Київ вважає, що загарбники можуть використати переговорний процес для підготовки до нових агресивних дій.

Крім того, російська влада не хоче вести перемовини про долю вже окупованих територій України. Українська ж сторона вважатиме перемогою у війні з РФ лише звільнення всієї своєї землі, в тому числі частини Донбасу та Криму.

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