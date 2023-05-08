Поки триває війна, ймовірність загострення буде завжди, зазначила заступник очільника Міноборони.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр не виключає загострення агресії РФ проти України на 9 травня.

Про це Маляр написала у своєму Telegram-каналі, коментуючи вірогідність загострення на 9 травня, коли росіяни відзначають "День Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

"Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна", - зауважила вона.

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За словами Маляр, росіяни люблять дати та історичні паралелі, але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". "Тому, загострення може бути, може не бути. Ми завжди маємо бути готовими до підступності ворога та оборони", - резюмувала заступник міністра оборони України.

Ситуація на фронтах в Україні - що зараз варто знати

Вранці 8 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог понад 50 разів атакував наших воїнів на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Мар'їнському напрямках. За даними Генштабу, ворожі атаки було відбито.

Нагадаємо, що за останні дні ворог сильно збільшив інтенсивність обстрілів Бахмута, проте Сили оборони України стійко утримують місто. Командувач Східним угрупуванням військ ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи ситуацію, зазначив, що зараз головне завдання армії України - зірвати сподівання окупантів про захоплення Бахмута до 9 травня.

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