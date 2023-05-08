Окупанти все ще мріють захопити Донецьку область.

За останню добу ЗСУ відбили 55 ворожих атак. Росіяни намагаються наступати на чотирьох основних напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Так, на Лиманському напрямку протягом доби ворог безуспішно намагався просунутися в напрямку Спірного. Одночасно росіяни завдавали авіа і артударів по населених пунктах оперативного району.

Тривають бої в межах міста Бахмута, який зазнає ворожих обстрілів із застосуванням запальних і фосфорних боєприпасів. За межами міста противник наступав у напрямку Хромово, Іванівського, Часова Яру та Ступочек – успіху не мав.

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Настільки ж безуспішними атаки ворога виявилися і на двох інших напрямках – Авдіївському та Мар'їнському. У Мар'їнці агресор був особливо активний, кажуть у Генштабі.

Нічний обстріл України

Цієї ночі росіяни зробили чергову повітряну атаку проти України. Противник застосував ракети різних типів і дрони-камікадзе. Особливо масовано ворог бив по Одеській області. Там було влучання по продуктовому складу.

У Києві ППО відпрацювала по численних повітряних цілях. В результаті падіння уламків є деякі пошкодження наземних споруд з Шевченківському районі столиці.

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