Дії супротивника непередбачувані, зазначив Данілов.

Українська сторона не планує втручатися в роботу Курської атомної електростанції.

Дії російської сторони непередбачувані, російський диктатор Володимир Путін "на початку своєї діяльності підривав в себе вдома будинки з живими людьми, тому від них можна очікувати все, що завгодно", розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі "Українського Радіо".

Водночас, чиновник підкреслив, що українська сторона відслідковує всі процеси, які відбуваються.

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"В України немає намірів втручатися в роботу об’єктів, про які пишуть в соцмережах, зокрема й Курської АЕС. Ми атакуємо ті об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи і тут не маємо питати ні в кого дозволу. Робимо ми це нашою зброєю, яка з кожним днем стає все краще і краще", - підкреслив секретар РНБО.

Чому Курська АЕС опинилася у центрі уваги - що треба знати

Українська військова розвідка наприкінці 2022 року повідомила, що російські окупанти на Курській атомній електростанції (знаходиться у місті Курчатов) зберігають і обслуговують ракети й, можливо, дрони-камікадзе іранського виробництва, якими атакують нашу державу.

В Україні закликали міжнародні організації перевірити ці відомості. Пізніше ЗМІ писали, що влада РФ хоче спричинити аварію на Курській АЕС і звинуватити у злочині українську сторону.

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