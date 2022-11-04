Також у ГУР МО наголосили, шо цю інформацію мають розглянути та перевірити представники відповідних міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ.

Стало відомо, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. Окрім цього, там країна-агресор може зберігати іранські дрони-камікадзе.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "курскатоменергоремонт" в районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Окрім цього, наприкінці жовтня до цих ангарів прибули декілька цивільних вантажівок з іранськими автомобільними номерами.

"Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими ЗС у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет", - додали у розвідці.

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Також у ГУР МО наголосили, шо цю інформацію мають розглянути та перевірити представники відповідних міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ.

Іранські дрони та ракети

Як відомо, з вересня Іран почав продавати РФ дрони-камікадзе. Ними країна-агресорка б'є по мирних містах України. 2 листопада стало відомо, що Іран планує продовжити озброювати РФ, він хоче відправити нові балістичні ракети і більше бойових безпілотників.

У ЗСУ повідомили, що іранські ракети несуть загрозу через величезну швидкість польоту. Росія має дефіцит балістичних ракет. Тому агресор попросив допомоги в Ірану, який погодився надати балістику.

Як вже повідомляв УНІАН, військовий експерт Олександр Коваленко детально розповів про особливості та відомі характеристики іранських балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar великої дальності. Так, ці ракети будуть досить непростою метою для української системи ППО.

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