Супротивник модернізує крилаті авіаційні ракети, зазначили у Повітряних силах армії України.

Російські загарбники щоразу застосовують у повітряних атаках нове озброєння і нові методи, щоб уразити українські об’єкти.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. "Противник щоразу застосовує нові методи, нові тактики, нові озброєння. Навіть ця нічна атака дронів. Противник спочатку вдень застосовував атаки "Шахедами", а тепер застосовує вночі, бо розуміє, що мобільні вогневі групи не можуть так ефективно знищувати їх, як удень. Але, як бачимо, ми теж не стоїмо на місці, і мобільно-вогневі групи отримують від волонтерів і партнерів обладнання, яке допомагає знищувати "Шахеди" навіть у нічний час", - сказав він.

Він пояснив, що Україна, так само як і противник, модернізує озброєння, наприклад, крилаті авіаційні ракети.

Відео дня

"Нове озброєння набуває більшої перспективи застосування. Те саме стосується і крилатих авіаційних бомб, які ми теж застосовуємо - JDAM. Ми їх теж застосовуємо, щоправда, в нас їх не так багато, як хотілося б", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що зі свого боку противник модернізує фугасні авіаційні бомби 500 кг, обладнуючи їх крилами, засобами GPS, щоб не входити у зону ураження української ППО.

За його словами, така ракета не залетить далі, ніж на 10-15 км, але і ця відстань прольоту може завдати шкоди українським військам та населенню у прифронтових зонах.

Щоб їх збивати, потрібна далекобійна ППО і західні літаки.

Війна Росії проти України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти активно використовують проти українських військових крилаті авіабомби, і такі дії ворога є для нас новою загрозою.

В ніч на 31 березня противник знову провів масовану атаку дронами.

Сили протиповітряної оборони знищили 9 з 10 дронів-камікадзе, які РФ випустила з північного напрямку - Брянської області.

Вас також можуть зацікавити новини: