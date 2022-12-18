В місті Горлівка мобілізації підлягають навіть працівники комунальних підприємств.

На тимчасово окупованих територіях Донбасу тривають мобілізаційні заходи, які проводять російські загарбники.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

В повідомленні сказано, що на тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи.

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"З 5 грудня поточного року військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку", - повідомляє Генштаб.

Зазначається, що схожа ситуація і на Донеччині, зокрема, в місті Горлівка мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств.

Війна в Україні: мобілізація

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня у Донецькій області російські окупанти активізували заходи з примусової мобілізації.

Підлягають мобілізації навіть чоловіки, зокрема і з позначкою "бронь" у військових квитках.

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