Загарбники намагаються мобілізувати місцеве населенняя, щоб компенсувати втрати РФ на Сєвєродонецькому напрямку.

Російські окупанти значно посилили заходи примусової мобілізації в Луганській області. Таким способом вони хочуть укомплектувати підрозділи, розбиті на Сєвєродонецькому напрямку.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, у деяких населених пунктах мобілізованих виловлюють спеціальні патрулі. З вулиць чоловіків відразу забирають у пункти збору.

"З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації. У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих", - йдеться у зведенні.

Відео дня

Крім того, на тимчасово окупованій території Луганської області протягом останніх двох тижнів російські окупанти проводять обшуки у закладах освіти. Метою є виявлення та знищення книжок українською мовою та матеріалів, що містять символіку України.

Ситуація у Луганській області

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупаційні війська встигли достатньо потужно підготуватися, тому контранступ ЗСУ у Луганській області не є таким стрімким.

За словами Гайдая, він сподівається, що підрозділи Сил оборони наприкінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році - деокупувати усю територію Луганської області.

Як раніше повідомляв УНІАН, зараз по всій лінії фронту у Луганській області дуже поганий зв'язок, оскільки російські загарбники бояться місцевих партизанів.

Вас також можуть зацікавити новини: