Через супротивників найбільше дітей постраждало на Донбасі, зазначили в Офісі генерального прокурора.

В Україні зросла кількість дітей, поранених внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, - їх вже щонайменше 789.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Більше ніж 1207 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 7 жовтня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 418. Зросла кількість поранених - понад 789", - зазначають в Офісі генпрокурора.

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Підкреслюється, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

У ОГП зауважили, що найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50 та Дніпропетровській - 30.

Так, 5 жовтня внаслідок обстрілів ворогом смт Зарічне Лиманського району Донецької області отримав поранення 14-річний хлопець. 6 жовтня окупанти обстріляли житловий квартал м. Запоріжжя. Травмовано 3-річного хлопчика.

Також внаслідок бомбардувань та обстрілів російськими збройними силами в країні пошкоджено 2 тис. 608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

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РФ зранку 24 лютого з різного озброєння обстрілювала українські населені пункти. Супротивнику вдалося взяти під контроль частину півдня й сходу нашої держави. У середині вересня стало відомо, що деокуповано майже всю Харківську область.

6 жовтня стало відомо, що на деокупованій частині Харківщини знайшли тіла 534 вбитих загарбниками цивільних окупантів, серед жертв було 19 дітей.

У прокуратурі повідомляли, що станом на 5 жовтня в Україні через загарбників загинули 418 дітей, а понад 787 - отримали різні поранення.

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