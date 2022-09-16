За п’ять місяців окупації росіяни залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку.

На сьогодні майже вся Харківська область деокупована.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим", - зазначає він.

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При цьому президент нагадав, що російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців.

"І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - наголосив Зеленський.

Він продемонстрував фото знищених і понівечених житлових будівель, хрести над похованнями вбитих українців.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в нещодавно деокупованому Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

15 вересня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на кладовищі у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.

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