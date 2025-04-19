Також ворог продовжує щоденно обстрілювати міста Донеччини.

Російські окупанти на Сіверському напрямку збільшують кількість штурмів та хочуть знищити Сіверськ, адже "роздратовані" тим, що ЗСУ вже понад три роки тримають ці позиції. Про це заявив командир взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна в ефірі "Суспільне. Студія".

"Ворог активізував свої штурмові дії. Активно залучається піхота, збільшується кількість піхотинців на мотоциклах та багі. Ворог активно працює по прилеглих мирних населених пунктах КАБами, шахедами, по великих містах зокрема Словʼянську, Краматорську, це просто терор. Таке враження що це цілодобовий терор і вдень і вночі", - зазначив військовий.

На думку командира, армія РФ планує знищити Сіверськ, адже для них це є проблемою вже три роки.

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"І це очевидно для них дратівливо. Це здобуток хлопців і дівчат, які в бригадах тут знаходиться і виконують бойове завдання, зуміли налагодити оборону. І хочу зазначити що це коштує надзвичайних зусиль", - зауважив Барна.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше військовий експерт Євген Дикий пояснив, що відбувається під Лиманом. За його словами, наразі це найскладніший напрямок на фронті, адже там ворог має найбільше успіхів.

"У нас суто фізично не вистачає там сил та засобів для стримання того, що туди пре. Стоїть питання про те, що там треба різко посилювати. А посилювати - це треба десь взяти. І стоїть питання, де ми можемо собі дозволити якісь частини перекинути без ризику, що там навпаки фронт почне просідати", - зауважив Дикий.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни пішли у наступ на Покровському напрямку. Він зазначив, що лише 17 квітня ЗСУ знищили 115 одиниць ворожої техніки і 200 окупантів.

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