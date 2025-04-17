Також, вчора на Запорізькому напрямку знищено 80 окупантів і 40 одиниць техніки.

Сили оборони України сьогодні на Покровському напрямку відбивили наступ російських загарбників та знищили 115 одиниць ворожої техніки і 200 окупантів. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу.

Президент розповів про важливу доповідь Гооовнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Я хотів би подякувати і привітати Збройні сили України, наші Сили безпеки й оборони. Сьогодні стався наступ Російської Федерації у напрямку Покровська на сході нашої держави. У більшості своїй - 14 бригада Національної гвардії на себе прийняла цей удар і 117 бригада також. Україна знищила сьогодні, готуючись до цього (російського) наступу, знищила повністю усю цю групу людей. Це було 115 одиниць техніки, 200 убитих і 30 пораненних", - повідомив Зеленський.

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Також, вчора ввечері, 16 квітня, у росіян був наступ на Запорізькому напрямку.

"Ворог втратив на Запоріжжі 80 людей - 80 "двохсотих", 117 "трьохсотих" і 40 одиниць техніки", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що Україна говорила партнерам про те, що Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сумському, Харківському, на Запорізькому напрямку, і можливо, на сході, бо там окупанти довго не наступали.

Війна в Україні - бої на фронті

Сьогодні гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України "Червона Калина" дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку. Про це повідомив Командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

Попередньо підтверджено втрати: більше 40 окупантів знищено (безповоротні та санітарні), а також розбито 21 бойову броньовану машину ворога, 96 мотоциклів, дві одиниці автомобільної техніки та дві артилерійські системи.

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