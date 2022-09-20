Безпека базування російського Чорноморського флоту в окупованому Криму тепер підірвана, зазначили у британській розвідці.

Російська Федерація перекинула підводні човни з окупованого Севастополя до Новоросійська через загрозу ударів з боку України.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії.

"Командування Чорноморського флоту Росії майже точно перемістило свої підводні човни класу "Кіло" (човни проєкту 877 "Палтус" та човни проєкту 636 "Варшавянка" - УНІАН) з порту базування у Севастополі до Новоросійська (Краснодарський край, південна Росія)", - сказано у повідомленні.

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"Це цілком ймовірно через останню зміну рівня загрози місцевій безпеці на тлі підвищеної української здатності завдавати удари на далекі відстані. В останні два місяці були атаковані штаб флоту і головний аеродром морської авіації", - повідомляє розвідка.

При цьому, сказано, що гарантування базування Чорноморського флоту РФ у Криму імовірно було однієї з мотивацій президента Володимира Путіна для анексії півострова у 2014 році. "Безпека бази тепер була підірвана через продовження агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Раніше Оперативне командування "Південь" Збройних сил України повідомило, що з послабленням шторму корабельне угруповання супротивника вздовж кримського узбережжя збільшилось до 10 одиниць.

Нагадаємо, у серпні в Криму пролунали низка вибухів на військових об'єктах, зокрема, на авіабазі "Саки". У результаті вибухів на авіабазі в Криму були знищені 9 літаків.

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