Цей аеродром є одним із ключових аеродромів Кримського півострова для російської авіації.

На авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму внаслідок учорашніх вибухів знищено 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич написав у Facebook.

"Мінус 9 літаків окупантів, виведений з ладу аеродром! Судячи з вибухів, на авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму був також й уражений склад авіаційного озброєння. На цій базі росіяни в основному розміщували багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні розвідники Су-24МР, військово-транспортний Ил-76 та іншу авіатехніку", - зазначив нардеп.

За інформацією Завітневича, з Новофедорівки вилітали літаки, які завдавали ракетних ударів по Україні, зокрема протирадіолокаційними ракетами для придушення української протиповітряної оборони.

"Цей аеродром є одним із ключових аеродромів Кримського півострова для російської авіації. До 2014 року це була база Збройних сил України, яку ми обов’язково повернемо", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. За даними кримських ЗМІ, одна людина загинула і ще п’ятеро постраждали.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.

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