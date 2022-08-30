Джастін Бронк запевнив, що українські бійці навмисно затягують ситуацію.

Збройні Сили України кілька місяців планують великий наступ в Херсонській області. Українські бійці будуть дотримуватися стратегії затягування, давлячи на армію РФ на широкому фронті, щоб зламати моральний дух і завдати втрат.

Про це пише BBC.

"За останні півтора місяці Росія встигла перекинути значні сили з Донбасу в напрямку Херсона. Але невідомо, який моральний стан цих військ" - заявив старший науковий співробітник оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute Джастін Бронк.

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За його словами, 24 лютого надходили різні повідомлення про занепад сил серед окупантів, але Москва неодноразово заперечувала це. При цьому він зазначив, що очікує від України продовження ударів з використанням HIMARS тому, що вони були настільки успішними, що перекрили постачання загарбників.

Як раніше повідомляв УНІАН, у командуванні Збройних сил України 29 серпня повідомили, що у Херсонській області почався контрнаступ наших військовослужбовців. В українській армії закликали не поспішати із заявами щодо дій Захисників України в Херсонській області.

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