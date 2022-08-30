Збройні Сили України кілька місяців планують великий наступ в Херсонській області. Українські бійці будуть дотримуватися стратегії затягування, давлячи на армію РФ на широкому фронті, щоб зламати моральний дух і завдати втрат.
Про це пише BBC.
"За останні півтора місяці Росія встигла перекинути значні сили з Донбасу в напрямку Херсона. Але невідомо, який моральний стан цих військ" - заявив старший науковий співробітник оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute Джастін Бронк.
За його словами, 24 лютого надходили різні повідомлення про занепад сил серед окупантів, але Москва неодноразово заперечувала це. При цьому він зазначив, що очікує від України продовження ударів з використанням HIMARS тому, що вони були настільки успішними, що перекрили постачання загарбників.
Як раніше повідомляв УНІАН, у командуванні Збройних сил України 29 серпня повідомили, що у Херсонській області почався контрнаступ наших військовослужбовців. В українській армії закликали не поспішати із заявами щодо дій Захисників України в Херсонській області.