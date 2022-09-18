Геннадій Гудков вважає, що Путін буде торгуватися.

У президента Російської Федерації Володимира Путіна немає мети у війні проти України. Його головна мета - утриматися при владі.

Про це розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков

"У Путіна немає ніяких цілей. Його цілі визначаються моментом. Хтось йому вселив, що можна підкорити Україну, помститися їй, покарати і зробити це дуже швидко, після чого провести парад у Києві. Тому він вирішив, що це мета. Потім він зрозумів, що ніяких широкомасштабних захоплень не буде, тому вони пішли з частини територій. Зараз мета така-виторгувати хоч щось, що можна піднести як якусь перемогу, а значить зосередилися на захопленні територій на південь, "прорубати" сухопутний коридор до Криму, провести там "референдуми" і приєднати ці землі до РФ", - йдеться в повідомленні.

За словами Гудкова, зараз Путін має намір почати мирні переговори, щоб почати торгувати захопленими територіями.

"Його дуже нервує те, що озброєна західною зброєю Україна, не хоче сідати з ним за стіл мирних переговорів. Справа в тому, що єдина умова – вивести війська з усієї території – для нього не прийнятно. У Путіна одна мета-зберегти свою владу. Він її переслідував з самого початку", - підсумував опозиціонер.

Як раніше повідомляв УНІАН, терорист Ігор Стрєлков заявив, що в Росії може початися революція, в ході якої вб'ють президента РФ Володимира Путіна. Він вважає, що у президента РФ є всі шанси повторити долю поваленого російського імператора Павла I або Слободана Мілошевича, який помер у тюремній камері в Гаазі.

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