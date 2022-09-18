За його словами, революція може спалахнути через інфляцію і низку військових поразок.

У Росії може початися революція, в ході якої вб'ють президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) в YouTube.

"Верхи не можуть, а низи, підштовхувані, не хочуть. Тим більше, всі революції відбуваються не в селі Гадюкіно... Всі революції відбуваються в столиці", - зазначив він.

За словами Гіркіна, у Путіна є всі шанси повторити долю поваленого російського імператора Павла I або Слободана Мілошевича, який помер у тюремній камері в Гаазі.

"Хоча варіант з Саддамом Хусейном або Кадаффі теж не виключений. Не факт, що він не буде показово принижений не так, як здався Мілошевич", - додав терорист.

Нагадаємо, раніше Гіркін в черговий раз поскаржився на російське військове керівництво і похвалив Збройні Сили України. Він зазначив не радісну картинку для РФ на всьому фронті.

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