Зараз Олександр вже йде на поправку.

Українські лікарі в Дніпрі рятують військового, який дивом вижив після поранення в Донецькій області. Захисник наступив на міну.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що біля Опитного Олександр допомагав виносити побратима після обстрілу. Він пішов у розвідку і наступив на протипіхотну міну.

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Зараз боєць в лікарняній палаті вже робить вправи. Він пам'ятає все, що відбувалося біля Опитного, як їхні позиції обстріляли. Олександр пішов перевірити, чи є міни по шляху, по якому виносили пораненого побратима.

"Маленькі такі міни зеленого кольору і дуже непомітні. Я пішов у розвідку, бо не встигаєш піти-пелюстки ці лежать. Розсипають їх. Буквально пройшов два метри, повертаєшся-штуки дві-три лежать. Там за три кілометри потрібно було тягнути, туди-сюди петляєш. По озерах, по окопах, десь стрибаєш", - згадує військовий.

На жаль, на одну з мін він все ж наступив, через що позбувся стовпи. Олександр не зміг доповзти до побратимів, бо окупанти накривали щільним вогнем.

"Побачив яму, туди заліз і там чотири дні прожив. На четвертий день кажу: Боже, дай мені будь ласка водички. І пару сигарет. Вранці, тільки сонце вставало, вилазить місцевий житель, який прожив там вісім років без електрики", - розповів український захисник.

Постраждалого Олександра передали бійцям ЗСУ тільки на п'ятий день, а потім і в лікарню Дніпра.

"Коли стану на ноги, піду на оператора дронів. Мені Однокласники зараз шукають курси", - будує плани на майбутнє воїн.

Як раніше повідомляв УНІАН, український артист Тарас Тополя, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправився на передову захищати нашу країну, показав моторошні кадри бою на Харківщині і як рятував пораненого товариша.

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