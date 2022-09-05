У місті понівечений газовід – сталася пожежа.

Пообіді окупанти із "Ураганів" обстріляли місто Апостолове на Дніпропетровщині. Вже відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, зе троє отримали поранення.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Пообіді росіяни двічі скерували свої "Урагани" на Криворізький район. В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані", - розповів він.

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Також Резніченко зазначив, що у місті понівечений газовід, внаслідок чого сталася пожежа. За його словами, полум’я вогнеборці уже приборкали.

"У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства", - додав голова ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вночі окупанти били по Нікопольському району з важкої артилерії. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали.

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