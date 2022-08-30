Військові провал призвели до того, що російський флот перейшов в оборону.

Українські військові перетворили Чорноморський флот Російської Федерації перетворили його на другорядну силу. ЗСУ вдалося потопити кілька кораблів, у тому числі і крейсер "Москва".

Про це пише видання Politico.

Відзначається, що президент РФ Володимир Путін, починаючи війну в Україні, робив ставку на флот, що базується в тимчасово окупованому Криму. З кораблів активно запускали крилаті ракети "Калібр" по військових і цивільних об'єктах в глибині країни, блокуючи доступ до портів України. Крім того, вони погрожували морським десантом в Одесі.

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Після потоплення кілька російських кораблів Київ перехопив ініціативу. Також сильно постраждав авіаційний полк Чорноморського флоту, що базується на авіабазі Саки в Криму.

За даними видання, флот не виправдав очікувань Путіна і зайняв оборонну позицію або в портах, або далеко від берега, щоб уникнути українських атак. Продовжують обстрілювати Україну екіпажі підводних човнів.

З весни проблеми Чорноморського флоту посилилися через погане керівництво, застаріле обладнання та зарозумілість. Військові провали призвів до відставки командувача флотом адмірала Ігоря Осипова. Крім того, тепер російський флот став практично безпорадним і "не відбувалося нічого протягом декількох місяців".

Крім того, наголошується, що "російський Чорноморський флот розбитий і тепер використовується тільки в якості оборонної сили з періодичними ударами крилатими ракетами".

Як раніше повідомляв УНІАН, військово – політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що у Росії "Калібр" - критично дефіцитна ракета, яку росіяни не можуть виробляти серійно. Кораблі Чорноморського флоту РФ не тільки не озброєні повним комплектом, деякі бойові одиниці взагалі без нього.

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