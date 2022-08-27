11 серпня дружині загиблого надіслали свідоцтво про смерть.

Загибель п'ятого моряка під час знищення крейсері "Москва" у квітні поточного року підтвердили в Російській Федерації. У Міністерстві оборони РФ визнали мертвим старшого мічмана Дмитра Череміскіна.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити".

Відзначається, що з квітня Череміскін значився безвісти зниклим. 11 серпня його дружина Надія Мерзлякова отримала на руки офіційне свідоцтво про смерть.

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Повідомляється, що Череміскін командував електромеханічною бойовою частиною корабля. Він пропав безвісти після попадання в крейсер "Москва" української ракети. Вже в травні його родичі заявляли про загибель мічмана.

Він є лише п'ятим підтвердженим загиблим на кораблі. Спочатку російська сторона говорила про одного загиблого, але пізніше визнали смерть матроса-строковика Івана Франтіна, а також моряків Леоніда Савіна, Івана Вахрушева та Єгора Шкребця.

Потоплення крейсера "Москва" - що відомо

Флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер" Москва " затонув у водах Чорного моря 13 квітня - після попадання в нього ракет "Нептун". Точне число загиблих і тих, що вижили російське військово-політичне керівництво приховує. За словами родичів моряків, крейсер прямував до Одеси на висадку десанту.

Втрата крейсера, за даними ЗМІ, обійшлася Росії в 750 мільйонів долар.

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