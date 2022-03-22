Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

На Одещині російські окупанти випустили 5 ракет по одному населеному пункту, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко

"Після успіхів наших збройних сил у сусідній області, противник вирішив обстрілювати нас ракетами. Вранці ворог здійснив ракетник обстріл нашого району, випустивши 5 ракет", - сказав Марченко.

Очільник військової адміністрації не назвав населений пункт, аби не поширювати інформацію про цілі ударів ворога. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Раніше сьогодні стало відомо, що українські військові знищили під Миколаєвом та Маріуполем особистий склад підрозділів морських піхотинців РФ, які готувалися до штурму Одеси.

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