Ворог знищений і гниє під Миколаєвом та Маріуполем, заявив Братчук.

Українські військові знищили під Миколаєвом та Маріуполем особистий склад підрозділів морських піхотинців РФ, які готувалися до штурму Одеси.

Про це у Facebook повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Частково це особистий склад, який намагався на початку великої війни висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, знищений і гниє під Миколаєвом та Маріуполем", - заявив він.

10 березня Братчук повідомляв, що частина військ, які повинні були захоплювати Одесу, перебазувалась до окупованого Криму.

Цьому передувала поява у ЗМІ інформації про бунт на одному з кораблів РФ, унаслідок якого десятки росіян відмовилися брати участь у висадці на одеське узбережжя.

При цьому кораблі противника залишаються недалеко від берега Одеси. Саме з кораблів окупанти ведуть обстріли міста.

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