Запеклі бої йдуть за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

За 31 березня підрозділи Сил оборони України відбили понад 30 атак російських військ, найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Війна в Україні - ситуація на "найгарячіших" напрямках 31 березня

У Генштабі поінформували, що:

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на Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії неподалік від населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва, артилерійським обстрілам піддалися населені пункти, що знаходяться поруч з лінією бойового зіткнення;

на Бахмутському напрямку армія РФ не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль; за добу окупанти обстріляли населені пункти Оріхове-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області;

на Авдіївському та Мар'їнському напрямках росіяни вели наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське, але успіху не мали, обстріляли низку населених пунктів - Степове, Тоненьке, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.

У Генштабі повідомляють, що на Шахтарському напрямку протягом доби РФ активно застосовувала БПЛА для коригування вогню артилерії, здійснила обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

Війна в Україні - актуальні новини

Як писав УНІАН, авіація Сил оборони України за 31 Березня завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

Також повідомлялося, що загальні бойові втрати Росії в Україні попередньо складають 173 тисячі чоловік особового складу.