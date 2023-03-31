На українській землі ліквідовано, зокрема, ще 5 танків супротивника.

Втрати Росії в Україні на сьогодні, 31 березня, перетнули нову психологічну позначку - тепер вони сягнули позначки понад 173 тисячі осіб.

За добу на нашій землі ліквідували 460 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати становлять приблизно 173 тис. 360 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

За його даними, також знищено ще 5 ворожих танків, 3 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 9 дронів оперативно-тактичного рівня, 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 одиниці спеціальної техніки.

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Вранці 31 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни почали наступати ще на одному напрямку - Куп’янському. 30 числа у Генштабі повідомляли, що супротивники зосередили головні зусилля на тому, щоб здійснювати наступ на Бахмутському, Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Вороги на нашій землі вже зазнали дуже серйозних втрат. Втрати РФ в Україні на 30 березня становили 172 900 загарбників.

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