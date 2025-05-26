Путін не піде на дипломатичні угоди, які передбачатимуть відмову від Криму, переконаний Годжес.

Сполучені Штати Америки не повинні були починати перемовини між Україною та РФ з того, що Київ має відмовитися від частини своїх територій. Таку думку висловив генерал Бен Годжес, колишній командувач армієї США в Європі в етері Radio NV.

"Це ще до будь-яких реальних переговорів. Я не розумію такого підходу, це неправильно. Україна не повинна піддаватися тиску й відмовлятися від частини території. Особливо від такої стратегічно важливої, як Крим. Крим – це не просто клаптик України через його географічне положення", – сказав Годжес.

Він вважає, що Україна може повернути Крим. На його думку, це стане причиною зламу всередині самої РФ. Генерал зазначив, що Путін не піде на дипломатичні угоди, які передбачатимуть відмову від Криму. Однак, на думку Годжеса, Україна це може зробити силою.

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"Я довіряю Генштабу ЗСУ. Вони дуже розумно діють. Треба ізолювати Крим, аби росіяни не могли ані потрапляти туди, ані відходити. Це означає, що той великий міст рано чи пізно має бути знищений. Також Крим має стати непридатним для використання. Це все можна зробити завдяки високоточним ударам, спецопераціям та диверсіям. Коли Крим стане ізольованим, тоді Україна зможе повернути його. Зрештою треба буде увійти туди військами. Але я не уявляю наразі десантної операції, це нереально в умовах сучасної війни з дронами та далекобійною зброєю", – пояснив він.

Крим в окупації: важливі новини

Напередодні речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що російські окупанти продовжують готувати альтернативу Кримському мосту у вигляді сухопутного коридору до окупованого півострова. За його словами, росіяни розуміють, що міст лишається у полі зору України.

За словами ветерана російсько-української війни Іси Акаєва, Україна здатна вигнати російських загарбників з окупованого півострова. Він також додав, що його завжди дратувала риторика, згідно з якою Крим під час перемовин виносили за дужки.

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