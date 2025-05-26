Наразі окупанти прикладають максимум зусиль, щоб зберегти шляхопровід.

Окупанти розуміють, що незаконно побудований Кримський міст залишається у "полі зору" Сил оборони України й тому створюють на півдні країни альтернативний шлях суходолом.

Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. "Вони вкладаються доволі серйозно в інфраструктуру суходолом на окупованих територіях півдня країни тому, що хочуть підстрахуватися. Тому що цей об’єкт (міст – УНІАН) у полі нашого зору, й вони чудово розуміють, що все одно – просто він там стояти не зможе", - сказав Плетенчук.

Водночас він зазначив, що росіяни дуже ретельно охороняють шляхопровід, який побудували у незаконний спосіб через Керченську протоку до анексованого у 2014 році українського півострова Крим.

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"Насправді, там вже протягом тривалого часу без конструктивних змін (у сенсі охорони – УНІАН). Вони реально прикладають максимум зусиль, щоб цей об’єкт зберегти. Так званий Кримський міст для них представляє логістичний інтерес, та ідеологічний", - сказав речник ВМС ЗСУ.

Ситуація навколо Криму

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що РФ запустила перший повноцінний контейнерний потяг до Криму через тимчасово окуповані території України. Зокрема, перший контейнерний потяг прибув до Севастополя, пройшовши відстань 3000 км менш ніж за 5 днів. Він вирушив зі Свердловської залізниці та проїхав через Донецьк, Волноваху, Розівку та Мелітополь, шлях пролягає по повністю окупованому сухопутному коридору. Таким чином, РФ з’єднала суходолом захоплені території з Кримом.

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