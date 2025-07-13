Серед цих джерел, за словами аналітика, є й Китай, хоча країна таку співпрацю заперечує.

Росія продовжує вести агресивну війну проти України та завдає ударів по українських містах. Є чотири джерела, звідки росіяни беруть зброю для цих цілей, стверджує аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

Першим із цих джерел є внутрішнє російське виробництво, пояснив він. За словами Майкла Кларка, Росія перейшла на воєнну економіку, і близько 40% усіх державних коштів витрачається на війну.

"Друге джерело – Іран, у них багато безпілотників з Ірану, зокрема, безпілотник Shahed 136, який є моделлю всіх безпілотників, які вони використовують зараз", – продовжив він.

Відео дня

Третім джерелом аналітик називає Північну Корею. Він додав, що КНДР має у своєму розпорядженні мільйони снарядів. Росія отримує від Пхеньяна балістичні ракети, безпілотники та 152-мм снаряди, каже Кларк.

"Четверте джерело – це Китай, який стверджує, що не постачає зброю, але повірте мені, що постачає", – констатував Майкл Кларк.

Війна в Україні: це варто знати

Заступник міністра закордонних справ, колишній постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що російський диктатор Путін погодиться на зустріч із президентом Зеленським лише в разі капітуляції України.

Тим часом у Службі зовнішньої розвідки України розкрили чисельність окупантів, залучених для війни проти нашої країни. Станом на початок липня 2025 року до бойових дій в Україні Росія залучила наземне угруповання чисельністю понад 700 тисяч військових.

Вас також можуть зацікавити новини: