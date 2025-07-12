За два місяці кількість російських військових, залучених до бойових дій в Україні, зросла на 60 тисяч.

Станом на початок липня 2025 року до бойових дій в Україні Росія залучила наземне угруповання Збройних сил чисельністю понад 700 тисяч військових. Це на 60 тисяч більше, ніж було у травні. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України у відповідь на запит LIGA.net.

Також, як розповіли у зовнішній розвідці, до виконання завдань на окупованих територіях України та в прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ залучені підрозділи Росгвардії загальною чисельністю до 35 000 осіб.

Видання нагадало, що, за даними головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, станом на середину травня 2025 року проти України воювало до 640 окупантів.

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А в березні, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія залучила до війни в Україні понад 620 000 військових. У листопаді 2024 року угруповання окупантів мало у своєму складі 580 000 осіб.

Як Росії вдається посилюватися

Нещодавно УНІАН писав, що армія РФ не слабшає, а тільки збільшується, бо цьому сприяють обсяги наявних у країні ресурсів та геополітична ситуація у світі. Таку думку висловлював ветеран АТО, керівник фонду "Повернись живим" та військовий експерт Тарас Чмут. За його словами, у Росії всі хочуть воювати, адже це повністю авторитарна країна, "і там інакше бути не може". Також експерт спростував міф про "дурних" росіян і пояснив, що ворог швидко трансформує свою систему управління армією та вивчає уроки з поля бою.

За словами полковника поліції Максима Казбана, який очолює об’єднану штурмову бригаду Нацполіції "Лють", російські успіхи на фронті пояснюються двома речами: чисельною перевагою та повною зневагою командування до життів своїх солдатів. Крім того, каже Казбан, ворог постійно розвивається, шукає нові шляхи, маневрує.

Також Росія збільшує виробництво "шахедів", щоб тероризувати мирне населення України. Масштабним атакам по Україні допомогла угода, яку було підписано з Іраном ще в листопаді 2022 року. Тоді сторони домовилися про виробництво та закупівлю іранських ударних безпілотників Shahed на території Росії. Ще в 2022-му РФ використала значну частину своїх запасів ракет дальнього радіусу дії, а дешеві іранські безпілотники стали альтернативою, що дозволило Москві продовжувати повітряні атаки по Україні. Наразі Росія виробляє понад 5 000 таких БпЛА і приманок щомісяця. Деякі з них можуть пролетіти 2 500 кілометрів до своєї цілі

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